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21 листопада 2020, Київ 18:01
Новини | Події

Київ: станція метро «Хрещатик» зачинена через дзвінок про мінування

Центра станція київського метро «Хрещатик»

Центральна станція Київського метрополітену «Хрещатик» зачинена на вхід та вихід, повідомляє пресслужба метро.

«Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, про відновлення роботи станції повідомлять по завершенню перевірки.

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Станція «Хрещатик» виходить на центральну вулицю Києва, а також сполучена зі станцією «Майдан Незалежності».

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