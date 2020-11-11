З березня київське метро перевезло понад 150 мільйонів пасажирів

У період з 1 березня до 31 жовтня 2020 року київське метро перевезло 152,6 мільйона пасажирів, повідомило підприємство «Київський метрополітен» у відповідь на запит Радіо Свобода. За аналогічний період 2019 року пасажирів було майже 332,6 мільйона пасажирів.

З 1 червня (за тиждень після того, як метро відновило роботу після двомісячного карантину) до 31 жовтня підземка перевезла майже 129,9 мільйона пасажирів. У 2019 році за цей час перевезти вдалося 204,15 мільйона людей.

Найбільш завантаженими станціями в ці періоди виявилися «Лісова» та «Академмістечко», найменш завантаженими – «Дніпро» та «Червоний хутір».

Найбільше пасажирів скористалися Святошинсько – Броварською лінією: з 1 березня по 31 жовтня 2020 року нею їздили 62,9 мільйона пасажирів (проти 137,2 мільйона у 2020 році).

Найменше людей їздили Сирецько – Печерською лінією. У березні-жовтні 2020 року вона перевезла 37 мільйонів пасажирів (проти 79,7 мільйона за аналогічний період минулого року).