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11 листопада 2020, Київ 08:05
Новини | Події

З березня київське метро перевезло понад 150 мільйонів пасажирів

Найбільше пасажирів скористалися Святошинсько – Броварською лінією метро

У період з 1 березня до 31 жовтня 2020 року київське метро перевезло 152,6 мільйона пасажирів, повідомило підприємство «Київський метрополітен» у відповідь на запит Радіо Свобода. За аналогічний період 2019 року пасажирів було майже 332,6 мільйона пасажирів.

З 1 червня (за тиждень після того, як метро відновило роботу після двомісячного карантину) до 31 жовтня підземка перевезла майже 129,9 мільйона пасажирів. У 2019 році за цей час перевезти вдалося 204,15 мільйона людей.

Перші потяги в столичному метро після карантину – відео
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Перші потяги в столичному метро після карантину – відео

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Найбільш завантаженими станціями в ці періоди виявилися «Лісова» та «Академмістечко», найменш завантаженими – «Дніпро» та «Червоний хутір».

Найбільше пасажирів скористалися Святошинсько – Броварською лінією: з 1 березня по 31 жовтня 2020 року нею їздили 62,9 мільйона пасажирів (проти 137,2 мільйона у 2020 році).

Найменше людей їздили Сирецько – Печерською лінією. У березні-жовтні 2020 року вона перевезла 37 мільйонів пасажирів (проти 79,7 мільйона за аналогічний період минулого року).

У Києві запрацювало метро після двомісячної перерви – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві запрацювало метро після двомісячної перерви – фоторепортаж

25 травня у Києві послабили карантин і дозволили поновити роботу метрополітену. Скільки було пасажирів – дивіться у фоторепортажу Радіо Свобода

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