Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 жовтня 2020, Київ 13:32
Новини | Події

Офіс генпрокурора: у 2020 році через фейкові мінування відкрили понад 600 проваджень

Завідомо неправдиві повідомлення про мінування караються в Україні позбавленням волі

У січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит Радіо Свобода. При цьому правоохоронці закрили 44 провадження.

До суду направили 99 проваджень, у тому числі 87 – з обвинувальним актом. 126 особам повідомили про підозру.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо були спричинені тяжкі наслідки – термін покарання становить від чотирьох до восьми років в’язниці.

Випадки мінування об’єктів в Україні почастішали з 2014 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG