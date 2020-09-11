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11 вересня 2020, Київ 21:19
Новини | Події

У центрі Києва вкотре «мінували» метро, вибухівки не виявили

У центрі Києва вкотре закривали деякі станції метрополітену через анонімний телефонний дзвінок про «мінування», але за результатами перевірок вибухівки не виявили, метро знову працює в звичному режимі.

Ішлося про станцію «Хрещатик», яку закривали разом із переходом на «Майдан Незалежності», і станцію «Площа Толстого» з пересадкою на «Палац спорту», повідомляв Київський метрополітен у соціальних мережах.

Першу з них після перевірки відкрили приблизно через годину після закриття, другу ще через пів години. На обох «вибухонебезпечних предметів не виявлено».

Останніми роками в Україні, найчастіше в Києві, здійснюються анонімні дзвінки про нібито мінування об’єктів транспорту чи масового скупчення людей, ці заяви не підтверджуються, але щоразу змушують закривати ці об’єкти на певний час для перевірок.

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