Поліція: затриманий чоловік, який спізнився на потяг «Миколаїв – Київ» і «замінував» його

Затриманий чоловік, який повідомив про мінування потягу «Миколаїв – Київ» ввечері 25 серпня, повідомила поліція Миколаївської області.

«Близько 22:00 25 серпня через анонімне телефонне повідомлення про загрозу вибуху від невідомого чоловіка у потязі сполученням «Миколаїв-Київ» правоохоронці провели евакуацію близько 700 пасажирів. Потяг здійснив екстрену зупинку на залізничній станції неподалік села Явкине Баштанського району Миколаївської області», – розповіли поліцейські.

Вибухотехніки та кінолог не виявили предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю та здоров’ю громадян. Через кілька годин вони затримали підозрюваного – 36-річного мешканця Чернігівської області.

«Чоловік пояснює, що прямував додому з Херсонської області, де перебував на відпочинку. Він доїхав до Миколаєва та о 21:20 повинен був сісти на потяг, але спізнився. Мобільний телефон, з якого зловмисник, ймовірно, здійснив дзвінок, поліцейські вилучили», – інформує поліція.

Провадження відкрите за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.