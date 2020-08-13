Минулої доби на Донбасі бойовики 4 рази порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 12 серпня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Поблизу Мар’їнки і Південного відмічено декілька автоматичних черг зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації, а біля Залізного ворог використав автоматичний станковий гранатомет та здійснив два постріли. Ще один факт провокації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомету противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2», – мовиться у повідомленні.

У штабі заявили, що обстріли не загрожували українським військовим, тому ті не відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Від початку доби обстрілів не зафіксовано, зазначили у штабі.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не повідомляють про ситуацію на фронті минулої доби.

10 серпня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже протягом двох тижнів, – попри щоденні повідомлення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил про порушення цього режиму російськими гібридними силами.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.