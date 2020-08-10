В РНБО заявили, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, попри щоденні повідомлення про його порушення

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже протягом двох тижнів, – попри щоденні повідомлення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил про порушення цього режиму російськими гібридними силами.

«За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня 2020 року виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир’я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат», – наводить його слова сайт РНБО.

«Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними», – також заявив Данілов.

Від часу набуття чинності домовленістю про нинішнє перемир’я, чергове «повне і всеосяжне», з 00.01 27 липня пресцентр штабу ООС щодня подає дані про все нові обстріли й інші порушення цього режиму припинення вогню з боку російських гібридних сил. При цьому в деяких повідомленнях ідеться прямо про «порушення режиму припинення вогню», в інших висловлюються обтічно про «порушення домовленостей, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи», і про «ворожі вогневі провокації» – на які, за цими повідомленнями, українські військові не відповідали, бо ті «провокації» «не несли загрози життю та здоров’ю» українських військовослужбовців. Також стверджується, що підрозділи ООС «перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника».

Крім того, військові повідомляють, що внаслідок згаданих порушень «серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – хоча за час дії нинішнього перемир’я повідомляли про загибель кількох військовослужбовців – офіційно з інших, небойових причин.