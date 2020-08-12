Минулої доби бойовики двічі порушили режим тиші – штаб

Упродовж минулої доби, 11 серпня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, неприцільні постріли з підствольного гранатомету лунали поблизу Мар’їнки, а зі стрілецької зброї противник вистрілив біля Широкиного. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат у лавах ОС немає.

Від початку поточної доби, за даними штабу, зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки.

Українські військові на обстріли не відповідають.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили 11 серпня, що українські військові обстріляли околиці окупованого Донецька з гранатомета.

10 серпня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується вже протягом двох тижнів, – попри щоденні повідомлення пресцентру штабу операції Об’єднаних сил про порушення цього режиму російськими гібридними силами.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.