Штаб ООС повідомляє про черговий день без втрат та обстрілів на Донбасі

Штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомляє про черговий день без втрат на Донбасі.

Як ідеться в ранковому зведенні, 7 серпня російські гібридні сили тричі порушили режим тиші, але жоден український військовий не постраждав.

«Ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомета неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомета – поблизу Травневого. Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 7 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.