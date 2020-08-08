День на Донбасі: штаб повідомляє про п’ять «порушень домовленостей»

Штаб Операції об’єднаних сил зафіксував п’ять порушень режиму тиші з боку російських гібридних сил протягом дня 8 серпня. Про це йдеться у вечірньому зведенні.

За повідомленням, в чотирьох випадках бойовики вдалися до вогневих провокацій.

«По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомету ворог здійснив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомету – неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки. Усі порушення режиму тиші не несли загрози життю чи здоров’ю українських армійців. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», – заявляє штаб.

Українські військові не відкривали вогонь у відповідь.

Ще одним порушенням домовленостей у штабі назвали «інженерні роботи» поблизу окупованого села Пікузи.​

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.