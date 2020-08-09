Бойовики дотримуються перемир’я на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією сили дотримуються перемир’я на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, 9 серпня бойовики жодного разу не порушили режим тиші.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії 9 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.