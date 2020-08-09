Бойовики 8 разів порушили перемир’я на Донбасі, втрат серед військових немає – ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Сім із цих порушень були «вогневими провокаціями», від яких втрат серед військових не було, йдеться в повідомленні.

«Неприцільні постріли не несли загрози життю й здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Ще одним порушенням домовленостей, зафіксованим 8 серпня, у пресцентрі ООС назвали ведення бойовиками інженерних робіт поблизу окупованих Пікуз.

Від початку нової доби, 9 серпня, обстрілів на Донбасі не було, додали у пресцентрі.

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинуватили ЗСУ в обстрілах своїх позицій минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих.

Станом на вечір 4 серпня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.