За тиждень затримано чотирьох «мінерів» будівель і об’єктів у Києві – поліція

За останні сім днів столична поліція отримала 55 повідомлень про залишені без нагляду підозрілі предмети, а також 17 повідомлень – про мінування об’єктів. Як повідомила пресслужба поліції, чотирьох «мінерів» будівель і об’єктів було затримано.

«Вчора близько 18-ої години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що станція метро «Вокзальна» замінована. Внаслідок дій правопорушника майже на годину робота метрополітену Святошинсько-Броварської лінії була призупинена, а на час відпрацювання місця події ми евакуювали понад 300 пасажирів. Під час огляду станції та прилеглої території жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин ми не виявили. Проте встановили особу, що надала поліції хибне повідомлення. Це – 26-річний мешканець Святошинського району, який пояснив свої дії тим, що нібито хотів перевірити готовність поліції до перевірки подібних повідомлень», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, чоловіка затримали, за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження про «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності». За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Напередодні Служба безпеки України заявила про затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тисяч доларів. Двом затриманим повідомили про підозру за статтею «терористичний акт». 30 липня стало відомо, що суд у столиці заарештував цих двох чоловіків на два місяці без права на заставу.

21 липня поліція повідомила, що в Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська». Після цього поліція посилила заходи безпеки в Києві.

17 липня ввечері у смітнику на входуідо станції метро «Шулявська» вибухнув невідомий пристрій, внаслідок чого постраждали чотири людини.

За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.