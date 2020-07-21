У Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування – поліція

У Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування, повідомила столична поліція.

«Під час перевірки території вибухотехніки біля одного з кіосків виявили підозрілу коробку. Задля безпеки її було знешкоджено на місці. Рештки вилучено на експертизу. На місці продовжують працювати правоохоронці та перевіряти прилеглу територію», ­– заявили в поліції.

Перед цим правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська».

За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.