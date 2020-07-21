Прокуратура: чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявляє про ще один вибуховий пристрій

Чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, заявляє про ще один вибуховий пристрій, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно», – заявили в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що прокуратура Волинської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом захоплення заручників, поєднаного з погрозою знищення людей (частина 2 статті 147 Кримінального кодексу України).

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».