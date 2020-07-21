У Луцьку невідомий захопив автобус із 20 людьми – поліція

Уранці 21 липня до поліції надійшло повідомлення, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. В області ввели оперативний план «Заручник», інформує пресслужба поліції Волинської області.

У Луцьку на Театральному майдані стоїть обстріляний автобус. Скло у вікні транспортного засобу – з пошкодженнями від пострілів. Майдан перекрили повністю. О 9:51 було чутно постріли.

«Вимоги чоловік опублікував у Twitter. Зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено. Загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою. Якою - ще вивчаємо. Намагаємось вести переговори. Він підіймав трубку, але зараз не взяв. Хочемо все ж таки уточнити вимоги», – розповів очільник поліції Волині Юрій Крошко.

Територія центру міста перекрита. На місті працюють усі служби поліції.