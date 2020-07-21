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21 липня 2020, Київ 13:33
Новини | Події

Аваков терміново вилетів до Луцька

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька, повідомив його радник Зорян Шкіряк.

Це відбувається «для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події».

Уранці 21 липня до поліції надійшло повідомлення, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. В області ввели оперативний план «Заручник», інформує пресслужба поліції Волинської області.

Територія центру міста перекрита. На місці працюють усі служби поліції.

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