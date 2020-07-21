Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів до Луцька, повідомив його радник Зорян Шкіряк.

Це відбувається «для особистої координації дій підрозділів МВС в умовах надзвичайної події».

Уранці 21 липня до поліції надійшло повідомлення, що в центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю. В області ввели оперативний план «Заручник», інформує пресслужба поліції Волинської області.

Територія центру міста перекрита. На місці працюють усі служби поліції.