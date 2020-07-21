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21 липня 2020, Київ 13:32
Новини | Події

Зеленський «тримає під особистим контролем» перебіг подій у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тримає «під особистим контролем» перебіг подій у Луцьку, де невідомий зранку 21 липня захопив автобус міжміського сполучення із приблизно 20 людьми.

Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено. Наразі введено поліцейську операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг». Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв», – вказує Зеленський у соцмережах.

До Луцька термічново відбув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Територія центру міста перекрита. На місці працюють усі служби поліції.

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