СБУ: попередньо, в автобусі в Луцьку близько 10 заручників, даних про постраждалих немає

Даних про постраждалих через ситуацію із захопленим автобусом у Луцьку немає, повідомила Служба безпеки України.

«За попередньою інформацією, в автобусі приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників», – заявили в СБУ.

Спецслужба закликала всіх жителів Луцька для власної безпеки залишатися вдома чи на робочих місцях.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

На місце подій терміново вилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.