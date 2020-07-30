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30 липня 2020, Київ 11:53
Новини | Події

Суд взяв під варту підозрюваних у скоєнні серії вибухів у Києві – прокуратура

У разі визнання винними підозрюваним може загрожувати позбавлення волі терміном від семи до 12 років

За клопотанням прокуратури Києва Печерський районний суд столиці заарештував на два місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів у Києві з використанням саморобних вибухових пристроїв.

«Підозрювані перебуватимуть під вартою до 19 вересня включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Напередодні Служба безпеки України заявила про затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тисяч доларів. Двом затриманим повідомили про підозру за статтею «терористичний акт». У разі визнання винними підозрюваним може загрожувати позбавлення волі терміном від семи до 12 років.

21 липня поліція повідомила, що в Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська». Після цього поліція посилила заходи безпеки в Києві.

17 липня ввечері у смітнику на входуідо станції метро «Шулявська» вибухнув невідомий пристрій, внаслідок чого постраждали чотири людини.

За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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