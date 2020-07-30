Суд взяв під варту підозрюваних у скоєнні серії вибухів у Києві – прокуратура

За клопотанням прокуратури Києва Печерський районний суд столиці заарештував на два місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів у Києві з використанням саморобних вибухових пристроїв.

«Підозрювані перебуватимуть під вартою до 19 вересня включно. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває», – повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Напередодні Служба безпеки України заявила про затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тисяч доларів. Двом затриманим повідомили про підозру за статтею «терористичний акт». У разі визнання винними підозрюваним може загрожувати позбавлення волі терміном від семи до 12 років.

21 липня поліція повідомила, що в Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська». Після цього поліція посилила заходи безпеки в Києві.

17 липня ввечері у смітнику на входуідо станції метро «Шулявська» вибухнув невідомий пристрій, внаслідок чого постраждали чотири людини.

За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.