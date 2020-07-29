СБУ заявляє про затримання організаторів вибухів у Києві

Служба безпеки України заявляє про затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тисяч доларів.

«За попередньою версією слідства, учасники групи, використовуючи саморобні вибухові пристрої, влаштували вибух біля входу на станцію метро «Шулявська» і в житловому будинку на столичному Подолі. Крім того, правоохоронці знешкодили один з пристроїв біля метро «Мінська», а ще один виявили на сортувальній станції після анонімного дзвінка», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, після першого вибуху організатори і виконавці надіслали на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ вимоги фінансового характеру, зокрема, вимагали перерахувати їм 50 біткоїнів орієнтовною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду.

У СБУ додали, що правоохоронці ідентифікували власників і користувачів мобільних телефонів, місця їх перебування і проживання та автотранспорт, який використовувався для підготовки і вчинення вибухів.

«Проведено 15 обшуків за адресами проживання та перебування фігурантів, під час яких вилучено речові докази протиправної діяльності. Зокрема, виявлено один мобільний телефон, у пам’яті якого збережені QR-коди аналогічні тим, які залишили на місцях вчинення вибухів. Також вилучили інший мобільний, з якого здійснювали дзвінки до інтернет-магазину для замовлення wi-fi модулів, якими оснащували вибухові пристрої», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, під час обшуку в автомобілі та за місцем проживання одного із затриманих знайшли пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою.

Двом затриманим повідомили про підозру за статтею «терористичний акт». Слідчі підготували клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі визнання винними підозрюваним може загрожувати позбавлення волі терміном від семи до 12 років.

21 липня поліція повідомила, що в Києві знищили підозрілу коробку після повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська». Після цього поліція посилила заходи безпеки в Києві.

17 липня ввечері у смітнику на входуідо станції метро «Шулявська» вибухнув невідомий пристрій, внаслідок чого постраждали чотири людини.

За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.