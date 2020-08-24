Інформація про мінування низки об’єктів у Києві не підтвердилася – поліція

Інформація про мінування низки об’єктів у Києві, зокрема аеропорту, станції метро, майдану Незалежності й адмінбудівлі на Європейській площі, не підтвердилася, повідомили у поліції.

«Під час відпрацювання повідомлення про замінування аеропорту «Київ» поліцейські евакуювали із терміналів понад 150 пасажирів. У результаті проведення пошукових заходів із залученням працівників кінологічної, вибухотехнічної служби столичної поліції, а також працівників відділу поліції в аеропорту «Київ» вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Робота аеропорту відновлена», – повідомили у поліції 24 серпня.

За повідомленням, не виявили небезпечних предметів чи речовин також і після перевірки адмінбудівлі на Європейській площі, станції метро «Хрещатик» і майдану Незалежності.

Перевірка інших об’єктів триває, додали в поліції.

Раніше сьогодні в поліції повідомляли про надходження анонімних повідомлень про нібито замінування кількох об’єктів у Києві. Крім згаданих вище, йшлося також про міжнародний конгрес-центр, мережу магазинів, готель, торговий центр, банк, два мости.

У центрі Києва 24 серпня відбувалися урочистості до Дня Незалежності. У місті посилена охорона, рух кількома вулицями був обмежений чи перекритий.