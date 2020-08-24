У Києві «замінували» аеропорт, метро, мости, адмінбудівлі, поліція перевіряє

Поліція Києва повідомляє, що перевіряє інформацію про замінування кількох об’єктів у столиці України.

«До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування аеропорту «Київ», адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро «Хрещатик» й площі «Майдан Незалежності». На адресах працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Триває перевірка отриманих повідомлень», – йдеться в повідомленні.

24 серпня в Україні відзначають 29-у річницю проголошення Незалежності.

У центрі Києва відбуваються урочисті заходи, частина вулиць там перекрита для руху транспорту.