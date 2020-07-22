Поліція: у Києві 22 липня вибухотехніки виїхали на чотири виклики

Упродовж сьогоднішнього дня, 22 липня, вибухотехніки чотири рази виїхали на виклики, пов’язані з виявленими підозрілими предметами. Про це повідомили у столичній поліції

«Вибухотехніки виїжджали на адреси, оглядали території, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявили», – мовиться у повідомленні.

У поліції зазначили, що у столиці посилені заходи безпеки.

За словами очільника поліції Києва Андрія Крищенка, містяни з розумінням віднеслися до закликів поліції щодо негайного інформування правоохоронні органи про підозрілі пакунки, а відтак лише сьогодні упродовж дня фахівці вибухотехнічної служби відпрацювали чотири відповідні виклики.

«У всіх залишених без нагляду валізах жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, але ми вдячні мешканцям міста за свідоме ставлення до безпеки, а тому закликаємо і в подальшому негайно інформувати поліцію про такі підозрілі речі. Ще раз наголошуємо, що категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку і негайно телефонувати на 102», – зазначив Крищенко.

Раніше заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі Радіо Свобода зазначив, що повідомлення про замінування у Києві та пошуки вибухівки не пов’язані із подіями в Луцьку.

У столиці через повідомлення про мінування не працювала станція метро «Вокзальна», а напередодні біля станції метро «Мінська» вибухотехніки знешкоджували підозрілу коробку.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.