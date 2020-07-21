Нацполіція посилює заходи безпеки у дев’яти регіонах України

Національна поліція України посилює заходи безпеки та порядку у дев’яти регіонах. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зокрема це стосуватиметься Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

«Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам. Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та вокзалів. На в’їздах та виїздах з обласних центрів встановлять мобільні пости.

Поліцейські матимуть право на наступні «превентивні заходи»:

перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду

перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.

забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили у СБУ. У відомстві додали, що було звільнено 13 заручників, ніхто не постраждав.