Нацполіція посилює заходи безпеки у дев’яти регіонах України

Національна поліція України посилює заходи безпеки та порядку у дев’яти регіонах. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Зокрема це стосуватиметься Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
«Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам. Для цього у центральних частинах обласних центрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян вказаних регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їхнього складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України», – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці патрулюватимуть вулиці населених пунктів, території автостанцій та вокзалів. На в’їздах та виїздах з обласних центрів встановлять мобільні пости.
Поліцейські матимуть право на наступні «превентивні заходи»:
- перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду
- перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.
- особливу увагу звертають на підозрілі речі та предмети (пакети, сумки, коробки, ящики), до яких можуть бути поміщені вибухонебезпечні матеріали та вибухові пристрої.
- забезпечують безпеку дорожнього руху на автошляхах.
Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників.
За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».
Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.
Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.
Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили у СБУ. У відомстві додали, що було звільнено 13 заручників, ніхто не постраждав.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ