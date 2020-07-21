Чоловіка, який тримав заручників у Луцьку, затримали – СБУ

Силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили в СБУ.

«Співробітники Центу спеціальних операцій «А» СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус «Берестечко – Краснилівка» з пасажирами», – повідомили у відомстві.

У СБУ заявили, що чоловік, ідентифікований як Максим Кривош, «пропагував екстремістські погляди».

Серед заручників ніхто не постраждав, наголосили у відомстві.

Раніше президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликав дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.