Захоплення заручників у Луцьку: за результатами переговорів вдалося вивести 3 людей – МВС

За результатами тривалих перемовин із чоловіком, який захопив заручників у Луцьку, перший заступник голови Національна поліція України Євген Коваль вивів трьох людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у коментарі «Українській правді» заявила, що чоловік відпустив трьох заручників після розмови з главою держави.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».