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21 липня 2020, Київ 19:36
Новини | Події

МВС: заручникам у Луцьку передали воду

Чоловік утримує людей в заручниках в автобусі відранку, 21 липня 2020 року

Заручникам у Луцьку передали воду, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль», – написав Геращенко у Facebook.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

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