МВС: заручникам у Луцьку передали воду

Заручникам у Луцьку передали воду, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль», – написав Геращенко у Facebook.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».