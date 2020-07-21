Захоплення заручників у Луцьку: поліція знешкодила гранату, яку викинув нападник

Поліція знешкодила гранату, яку нападник викинув з маршрутки із заручниками, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Вибухотехніки поліції Волинської області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особу встановлено, це – 44-річний мешканець Рівненщини. Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників», – заявили в поліції.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».