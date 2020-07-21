У Харкові повідомили про замінування низки об’єктів інфраструктури – поліція

У Харкові перевіряють інформацію про замінування низки об’єктів інфраструктури, інформує поліція регіону.

«Повідомлення про закладення вибухівки в медичних закладах, гіпермаркетах, торгових центрах, банках Харкова, готелях, поштових відділеннях, будівлях залізничного та автовокзалів надійшло на електронну пошту поліції 21 липня близько 15:00», – заявили в поліції.

Раніше сьогодні в Києві поліцейські отримали повідомлення про замінування площі біля станції метро «Мінська». Згодом поліцейські знищили підозрілу коробку.

Через кілька годин через анонімне повідомлення про начебто замінування зупиняли роботу Центрального залізничного вокзалу Києва. Оскільки на місці не виявили жодних небезпечних пристроїв, наразі вокзал працює в штатному режимі.

Тим часом у Луцьку тривають переговори з чоловіком, який зранку захопив автобус із заручниками.