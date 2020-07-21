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21 липня 2020, Київ 18:04
Новини | Події

Аваков про заручників у Луцьку: сподіваюся, зможемо вирішити питання найближчим часом

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із заручниками

Правоохоронці сподіваються вирішити ситуацію із заручниками в Луцьку «найближчим часом», повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У нас є контакт з особою, яка захопила заручників. Ми з ним розмовляємо, перемовини йдуть. З заручниками все гаразд. Ми сподіваємося, що зможемо вирішити це питання найближчим часом. Ми зробимо все щоб вирішити цю ситуацію мирним шляхом. Працює спеціальна група», – сказав Аваков.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

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