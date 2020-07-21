Захоплення заручників у Луцьку: Зеленський виконав одну з вимог, закликавши дивитися фільм «Земляни»

Станом на 21:52 21 липня відео, про яке йдеться у новині, на сторінці Володимира Зеленського видалено.

Президент України Володимир Зеленський на вимогу чоловіка, який захопив заручників у Луцьку, записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни».

«Земляни» – це американська стрічка 2005 року, де йдеться про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових дослідів або з метою виробництва їжі та одягу. Закадровий текст читав відомий голлівудський актор Хоакін Фенікс, відомий роллю у фільмі«Джокер», а музикант Мобі став автором саундтреку.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.