Заручники в Луцьку звільнені: хронологія подій та все, що відомо про нападника

Силовики звільнили заручників, яких нападник протягом усього дня 21 липня утримував в автобусі в Луцьку. Перед цим президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог нападника. Він записав коротке відео, в якому російською мовою закликав дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у фейсбуці, але невдовзі цей допис було видалено.​ У СБУ та в МВС заявили, що зловмисник, якого ідентифікували як Максима Кривоша, мав спільників. Вже з'явилися версії про російський слід у подіях.

Подаємо хронологію перебігу подій від початку інциденту.

Близько пів на десяту ранку 21 липня, у Луцьку, в центрі міста, на Театральному майдані, озброєний невідомий взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса Берестечко-Краснилівка. Нападник сам повідомив поліції про захоплення і заявив, що у нього є автоматична зброя та гранати.

За словами начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у твітері, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

«Ситуація під контролем. Центр міста перекритий, намагаємося не допустити туди цивільних людей, аби ніхто не постраждав. Лучан і гостей просять ставитися з розумінням, не підходити близько, адже чули звук, схожий на постріл», – додав очільник поліції Волинської області.

Місце події швидко оточили спецпризначенці з важкою технікою та снайпери.

Вимоги нападника

Стало відомо, що чоловік, який захопив в заручники людей в автобусі, називає себе Максимом Плохим. У твітері під таким ім’ям є сторінка створена 12 липня цього року. Там оприлюднені вимоги, за яких нібито будуть звільнені заручники у Луцьку.

У дописі йдеться про вимогу до голів Конституційного суду і Верховного, Вищої ради правосуддя, генерального прокурора, міністра юстиції, директора Кримінально-виконавчої служби, прем'єр-міністра, спікера Верховної Ради, міністра оборони, голови СБУ, очільників найбільших в Україні церков та релігійних громад, а також до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, п’ятого президента України Петра Порошенка, бізнесменів Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Віктора Пінчука, народного депутата Віктора Медведчука опублікувати у мережі «Ютуб» відеозвернення з одним і тим самим текстом: «Я – терорист в законі».

Також допис вимагав від президента Володимира Зеленського закликати, також через ютуб, усіх дивитися фільм «Земляни» 2005 року (документальна стрічка природоохоронної тематики).

«З днем антисистеми. Держава завжди була і є головний терорист. Зі мною багато людей, автоматична зброя, гранати, дві бомби, третя в людному місці міста», – також йдеться у твіті.

На акаунті ж користувача з тим самим ім'ям у ютубі за три години до нападу на автобус у Луцьку було оприлюднене відео, в якому чоловік сидить на тлі стіни з автоматом в руках. Він вимовляє лише одну фразу:

«З днем антисистеми, не обманюйте себе, святкуйте правду!» – каже озброєний чоловік.

Що відомо про особу зловмисника

Сторінка у твітері, яка містить вимоги до представників влади, бізнесу та церков, також повідомляє, що Максим Плохой є автором книги «Філософія злочинця. Апологія свободи. Антисистема».

Таку книгу видали у 2014 році накладом у 400 примірників. У ній близько 500 сторінок.

Автор викладає свої погляди на життя, зокрема багато розмірковує про сутність добра і зла, переповідає своїй кримінальний досвід, критикує пенітенціарну систему та державу як таку.

Книга нібито є автобіографічною і розповідає про чоловіка, який ріс у родині інтелігентів, але змалку під впливом кінобойовиків «вирішив стати крутим». В 11-му класі він вийшов на місцевий ринок із рушницею, але його швидко затримала міліція. Завдяки зв’язкам батька справу закрили, йдеться у книзі.

Після школи герой книги вступив до духовної семінарії, мав намір стати монахом, але вже через кілька місяців «усвідомив брехливість релігії». Вже скоро він створив банду, за що у 18-річному віці і потрапив на 6 років до в'язниці.

Цитата з книги Максима Плохого:

«Мене 15 років виправляють, але я не виправився, радше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Бо не продаю себе страхом. Мене можна вбити, але не виправити. Я – це завжди я, бо я можу. Я можу, бо є лише одне, чого я не можу – не бути злочинцем».

«Плохой» – ​псевдонім

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Максим Плохой – це псевдонім, а насправді чоловіка звуть Максим Кривош. За словами Геращенка, Кривош – двічі судимий.

Крім того, телеграм-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції повідомив, що Максим Кривош раніше отримував психіатричну допомогу.

«Отримано інформацію, що терорист знаходився на психіатричному лікуванні», – йдеться у повідомленні департаменту.

Але очільник МВС Арсен Аваков під час брифінгу в Луцьку заперечив це повідомлення.

На захоплення заручників відреагував Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на захоплення заручників у Луцьку, заявивши, що тримає ситуацію під особистим контролем. Про це він написав у мережі «Tелеграм».

«Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено… Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем», – повідомив президент.

Він також додав, що поліція розпочала операцію «Заручник», а СБУ ввела план «Бумеранг».

На місце подій прибув Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново прилетів до Луцька.

Він провів нараду в Головному управлінні Нацполіції в області та взявся особисто координувати дії підрозділів МВС в умовах надзвичайної події.

Нападника закликали здатися

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що особа, яка захопила автобус із заручниками в Луцьку, має здатися добровільно.

«Ситуація в цілому під контролем. Місто оточене. Але ми вимагаємо, щоб ця особа здалася. Ми вважаємо, що це буде найбільш ефективним вирішенням цієї проблеми», – заявив Антон Геращенко.

Ще одна бомба

Чоловік, який захопив автобус із заручниками в Луцьку, заявляє про ще один вибуховий пристрій, повідомив Офіс генерального прокурора.

«Чоловік повідомив, що автобус замінований, у нього при собі автоматична зброя та велика кількість вибухівки. Окрім того, за його словами, ще один вибуховий пристрій є в іншому місці та може бути приведений в дію дистанційно», – заявили в прокуратурі.

Інформацію на цю тему поширив і телеграм-канал Департаменту карного розшуку Нацполіції. Чоловік, який тримає у заручниках людей в автобусі в Луцьку, міг закласти в місті ще одну міну, стверджують у дописі.

«Автобус замінований. Злочинець має велику кількість зброї: гранати і інша автоматична зброя. Міна є ще в одному людному місці міста, яка здетонує», – заявляє департамент.

Зловмисник, який утримує заручників у Луцьку, змусив одну з них зателефонувати до свого сина і через нього передати журналістам свої вимоги. Він ще раз заявив, що заміновано не лише автобус, але також закладено вибухівку десь у Луцьку. Запис було оприлюднено на сайті «Української правди».

Крім того, із чоловіком, який називає себе Максим Плохой, змогли поговорити журналісти телеканалу «Прямий». Одна з заручниць, яка перебувала в захопленому автобусі, зателефонувала журналістам, вірогідно на вимогу нападника, і передала йому слухавку.

СБУ вважає, що заручників – 10

В автобусі в Луцьку близько 10 заручників, запевнила Служба безпеки України. Також у відомстві повідомили, що даних про постраждалих через ситуацію із захопленим автобусом немає.

«За попередньою інформацією, в автобусі приблизно десять заручників, даних про потерпілих немає. Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робить все можливе для знешкодження загрози та звільнення заручників», – заявили в СБУ.

Зловмисник стріляв і кидав гранати

Поліція знешкодила гранату, яку нападник викинув з маршрутки із заручниками, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«Вибухотехніки поліції Волинської області знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник. Його особу встановлено, це – 44-річний мешканець Рівненщини. Правоохоронці звертаються до містян із проханням не наближатися до місця події та не нагнітати обстановку в соцмережах. Усі задіяні сили скоординовано працюють задля якнайшвидшого звільнення заручників», – заявили в поліції.

Заступник очільника МВС Арсена Авакова Антон Геращенко розповів, що Максим Кривош, який захопив заручників у центрі Луцька, намагався влучити пострілами у безпілотник.

За його словами, дрон на місці подій використовують співробітники СБУ. Геращенко розповів, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік безпілотника, а потім викинув з автобуса, щось, що вибухнуло. Припускають, що гранату. Від вибуху ніхто не постраждав, запевнив заступника голови МВС.

Також Антон Геращенко розповів, що людина, яка утримує заручників, не дозволяє передати їм їжу та воду, і не випускає людей з автобуса навіть за природною потребою. Геращенко запевнив, що немає інформації про психічні проблеми Максима Кривоша.

Контакт із нападником

Правоохоронці сподіваються вирішити ситуацію із заручниками в Луцьку «найближчим часом», повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У нас є контакт з особою, яка захопила заручників. Ми з ним розмовляємо, перемовини йдуть. З заручниками все гаразд. Ми сподіваємося, що зможемо вирішити це питання найближчим часом. Ми зробимо все щоб вирішити цю ситуацію мирним шляхом. Працює спеціальна група», – сказав Аваков.

Вдалося вивести 3 людей

Увечері 21 липня заручникам у Луцьку передали воду, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Перші результати переговорів у Луцьку. Максим Кривош дозволив передати упаковки води. Воду заручникам передав перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль», – написав Геращенко у фейсбуці.

Пізніше за результатами тривалих перемовин із чоловіком, який захопив заручників у Луцьку, перший заступник голови Національної поліції України Євген Коваль вивів трьох людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Зеленський виконав вимогу

Пізніше президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликав дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у фейсбуці, але невдовзі цей допис було видалено.

Заручників звільнили

Невдовзі після цього стало відомо, що силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили в СБУ.

«Співробітники Центу спеціальних операцій «А» СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус «Берестечко – Краснилівка» з пасажирами», – повідомили у відомстві.

У СБУ заявили, що чоловік, ідентифікований як Максим Кривош, «пропагував екстремістські погляди».

Серед заручників ніхто не постраждав, наголосили у відомстві.

Про завершення операції зі звільнення заручників повідомив і очільник МВС Арсен Аваков.

Президент Володимир Зеленський привітав силовиків із успіхом.

Після затримання Кривоша

Максим Кривош, який 21 липня захопив у Луцьку автобус із заручниками, готувався до цієї операції разом зі спільниками. Кількох із них уже затримали, повідомив заступник голови СБУ Руслан Баранецький під час брифінгу за підсумками звільнення заручників.

«У нього були спільники. Зараз по спільниках працюють, вже деякі затримані», – сказав Баранецький.

Керівник МВС Арсен Аваков повідомив, що нібито спільник Кривоша був затриманий у Харкові і, що під час затримання в нього вилучили кілька одиниць зброї й вибухівку.

Російський слід

Версію про російський слід у подіях навколо захоплення заручників висловив аналітик Інституту масової інформації Олексій Братущак.