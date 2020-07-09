В ОПУ обговорили деталі створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі

В Офісі президента України повідомили про ініціативу створення при Кабінеті міністрів комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі. Як інформує пресслужба ОПУ, про це йшлося не засіданні робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених).

«Учасники засідання обговорили, зокрема, питання створення при Кабінеті міністрів України постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти. За словами координатора робочої групи Миколи Колесника, це дасть можливість сформувати реєстр зниклих безвісти за категоріями та вирішить питання діяльності пошукових груп. На засіданні цієї комісії мають бути присутні родичі зниклих безвісти», – повідомили в Офісі президента.

Повідомляється, що Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що раніше вже було погоджено постанову уряду про створення та склад такої комісії, і сказала, що відповідне рішення може бути ухвалене найближчим часом.

На початку року у кадровому центрі Збройних сил у відповіді на запит «»​«Суспільного» повідомили, що зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців.​ Тоді повідомлялося, що ці дані стосуються лише військовослужбовців Збройних сил, до яких не входять представники добровольчих підрозділів.​