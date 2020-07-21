Геращенко заявив, що затриманого у Луцьку чоловіка направлять на психологічну експертизу

Затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко

«Завжди в таких випадках проводиться психіатрична експертиза, і вона буде проведена», – сказав Геращенко.

Він додав, що далі Кривошу оберуть запобіжний захід. За словами Геращенка, це має бути утримання під вартою без альтернативи.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили у СБУ. У відомстві додали, що було звільнено 13 заручників, ніхто не постраждав.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.