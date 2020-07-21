Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення заручників у Луцьку.

«Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили за розвитком подій, напрацьовували плани та змінювали їх з огляду на ситуацію. Життя людини – найважливіша цінність. Ми не втратили нікого», – написав Зеленський у твітері.

Раніше президент виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили у СБУ. У відомстві додали, що було звільнено 13 заручників, ніхто не постраждав.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.