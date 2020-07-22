МВС не бачить зв’язку між подіями в Луцьку та «замінуваннями» в Києві

Повідомлення про замінування у Києві та пошуки вибухівки не пов’язані із подіями в Луцьку, заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі Радіо Свобода.

У столиці через повідомлення про мінування не працювала станція метро «Вокзальна», а напередодні біля станції метро «Мінська» вибухотехніки знешкоджували підозрілу коробку.

«Ми не бачимо в цьому зв’язку із подіями в Луцьку. Крім того, що коли по телебаченню починається інформація про якісь серйозні політичні події, психічно неврівноважені люди починають телефонувати і повідомляти про мінування тих чи інших об’єктів, ми не раз спостерігали такий ефект», – зазначив Антон Геращенко.

При цьому Нацполіція повідомила про посилення заходів безпеки у дев’яти регіонах України.

«Національна поліція та Національна грвардія реагують на певне підвищення небезпеки, яке ми бачимо в останні дні. У Києві за останній тиждень було кілька випадків виявлення вибухових пристроїв, саморобних вибухових пристроїв. Ми бачимо і вважаємо, що це певні злагоджені дії, не пов’язані із Луцьком, а паралельні», – пояснив заступник міністра МВС.

Антон Геращенко розповів, що в МВС хочуть підвищення відповідальності за повідомлення про замінування об’єктів.

«Нагадаю, що за це є кримінальна відповідальність. Вона вимірюється кількома роками позбавлення волі. Зараз ми запропонували Верховній Раді посили цю відповідальність, аби за подібні дзвіночки було шість років позбавлення волі із конфіскацією майна, щоб було веселіше тим, хто телефонує», – наголосив він у програмі «Свобода Live».

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.