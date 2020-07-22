Президент сам вирішив виконати умови утримувача заручників після оцінки можливих ризиків – Мендель

Зателефонувати чоловіку, який захопив заручників у Луцьку, Володимир Зеленський вирішив самостійно. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель

«Президент тримав ситуацію на контролі від самого ранку. Консультації зі спецслужбами почалися від самого початку. Під час прийому президентки Швейцарії відбувалися постійні перерви для того, щоб уточнювати, як розвивається ситуація», – зазначає Мендель.

Розглядалося кілька версій, що можна зробити, повідомила прессекретарка.

«Для нього дуже важливо було зрозуміти, що хоче ця людина, який його психологічний портрет. Вся стратегія була спрямована на те, щоб врятувати життя людей», – заявила Мендель в ефірі програми Свобода LIVE

За її словами, президент вивчав, що це за вимоги, які можуть бути наслідки запису такого відео, і яка шкода може бути завдана.

«Коли ввечері було прийняте рішення зробити цей запис, то Володимир Олександрович прийняв це рішення сам. І це була домовленість. Хотіла б наголосити, що в цій домовленості терорист мав зробити перший крок – відпустити трьох людей», – додала Мендель

На питання, чи готові в Офісі Президента, що надалі інші зловмисники можуть щось вимагати таким чином, прессекретарка зазначила, що кожен випадок треба розглядати окремо.

«В даному випадку розраховувалася стратегія. Будемо сподіватися, що такі ситуації не будуть повторюватися. Але ці ризики всі враховували і я б не хотіла виступати людиною як гадає на кавовій гущі, давайте розглядати кожну ситуацію окремо», – наголосила вона.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.