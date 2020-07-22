Як відреагували на захоплення заручників у Луцьку у світі? (Огляд преси)

New York Times пише, що виконання вимоги терориста може виглядати як «підкорення» Зеленського;

Британське видання Daily Mail вийшло із заголовком «Український президент виборов свободу для 13 заручників»;

Російський «Коммерсант» зв’язався з товаришем по службі Максима Кривоша. Каже, він давно «погрожував щось таке втіяти»;

Ілон Маск коментує: «Просто ще один день у 2020 році»

21 липня Максим Кривош захопив 13 заручників в автобусі у Луцьку. Серед іншого, він вимагав, аби президент України Володимир Зеленський записав відео із закликом подивитися документальний фільм 2005 року про знущання над тваринами. Ввечері Зеленський виконав вимогу, а Кривош здався правоохоронцям. Радіо Свобода зібрало реакції на події у Луцьку у світових медіа.

Те, що Зеленський закликав дивитися фільм «Земляни», може виглядати, наче той підкорився вимогам терориста, пише Ендрю Кремер у публікації в The New York Times. Однак, це також вписується у стратегію Офісу президента понад усе уникнути гніву важкоозброєного чоловіка із заручниками, зазначає журналіст.

У статті Кремер звертає увагу на те, що в Україні колишні учасники бойових дій, зокрема Максим Кривош, міг заволодіти зброєю зі складів боєприпасів.

«Розповсюдження зброї з війни, а також хитке законодавство щодо контролю за нею пояснює, чому в Україні більше зброї серед населення, ніж в інших європейських країнах», – пише журналіст.

Подію у Луцьку також прокоментував і американський мультимільярдер і винахідник Ілон Маск. У відповідь на твіт New York Times про захоплення заручників, він написав: «Просто ще один день у 2020 році».

Шотландська редакція таблоїду The Sun звернула увагу на те, що у цей день сталося ще кілька випадків із загрозою теракту. Журналіст Крісті Куні згадує про два вибухові пристрої, які було виявлено та знешкоджено у Києві у той же день, коли сталося захоплення автобуса у Луцьку.

Також у статті згадують про обстріл поліцейського відділку у Луцьку, який нібито також стався 21 липня. Однак, журналіст зазначає, що «невідомо, чи ці випадки пов’язані між собою».

Український президент виборов свободу для 13 заручників в автобусі – з таким заголовком вийшла стаття британського видання Daily Mail. Володимиру Зеленському це вдалося завдяки «публікації відео у Facebook, в якому він закликає людей подивитися веганський документальний фільм після 10 хвилин розмови із маньяком, який взяв заручників».

Журналіст Роб Іббетсон називає вимоги Кривоша «абсурдними», адже той просить українських топпосадовців опублікувати відео, де зізнаються що є «терористами в законі».

Російський Коммерсантъ​ пише, що Кривош активно цитував на своїх сторінках філософів, і підводив до думки, що держава – це головний злочинець. Журналістка Марина Коваленко зв'язалася з одним із товаришів по службі Кривоша. Вони разом служили в добровольчому батальйоні «Азов». Той сказав, що «Кривош давно погрожував щось таке втіяти».

Ведуча російського провладного телеканалу Россия-1 Ольга Скабєєва у своєму Телеграм-каналі запитала: Чому Зеленський не веде прямі переговори з Донбасом, якщо вважає, що там також терористи.

«Тобто з луцьким терористом розмовляти можна і навіть виконувати його вимоги. А з Донбасом ніяк?» – написала Скабєєва.