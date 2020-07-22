- Знешкодження нападника у Луцьку: чому спецоперація, що завершилася без постраждалих, викликає чимало запитань у суспільства?
- Що змінила телефонна розмова чоловіка, який утримував заручників, із президентом Володимиром Зеленським?
- Що це було і як вплине на ситуацію в Україні та позицію влади на внутрішній та міжнародній арені?
Аналізуємо у програмі Свобода Live.
Учасники програми:
Олег Чабан, психіатр, доктор медичних наук;
Євген Магда, директор Інституту світової політики;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Юлія Мендель, прес-секретар президента України.
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