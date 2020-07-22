Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 липня 2020, Київ 17:02
Політика

Заручники у Луцьку: що змінила розмова з президентом Зеленським? | Свобода Live

Початок ефіру о 17:00

  • Знешкодження нападника у Луцьку: чому спецоперація, що завершилася без постраждалих, викликає чимало запитань у суспільства?
  • Що змінила телефонна розмова чоловіка, який утримував заручників, із президентом Володимиром Зеленським?
  • Що це було і як вплине на ситуацію в Україні та позицію влади на внутрішній та міжнародній арені?

Аналізуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Олег Чабан, психіатр, доктор медичних наук;

Євген Магда, директор Інституту світової політики;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Юлія Мендель, прес-секретар президента України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG