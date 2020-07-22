У СБУ пояснили процес затримання чоловіка, який захопив автобус у Луцьку, і використання БТР

Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, вийшов з автобусу сам і дав правоохоронцям себе затримати внаслідок переговорного процесу. Таке пояснення озвучив на брифінгу 22 липня голова управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

Він зазначив, що процес переговорів «залишився поза камерами».

«Відео, яке публікувалося в інтернеті, було обмежено тільки автобусом і терористом, ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори. Тому що в нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Він так і залишив, згідно з нашими домовленостями, в автобусі сумку з вибуховим пристроєм. Ми мали пересвідчитися, що в нього немає дистанційного приладу керування цим вибуховим пристроєм, тому що заручники залишалися в автобусі. Йому давалися вказівки підняти руки, якщо ви бачили, опустити руки, повернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість приладами виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього до нього підійшли співробітники, по-перше, поліції і СБУ», – сказав Данюков.

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Правоохоронець додав, що серед тих, хто підійшов до чоловіка, згодом ідентифікованого як Максим Кривош, був заступник голови Національної поліції Євген Коваль та співробітник СБУ, вдягнений у форму медика.

«Тому ця затримка була викликана професійною необхідністю, а не просто що це був театр», – додав він.

На питання, навіщо вже після затримання на місце події підігнали бронетранспортер, голова обласного управління СБУ відповів, що він мав захистити автобус від можливого нападу з «іншого боку».

«Треба було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку, бо ми не знали, чи є спільники на Майдані. Велися деякі розшукові заходи по встановленню спільників, і деякі були затримувалися», – сказав Данюков.

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Присутній на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко додав, що «методи роботи не завжди дозволено розкривати».

На відео затримання Кривоша, які ширяться соціальними мережами, видно, що БТР під’їжджає до автобуса вже після того, як правоохоронці затримали самого чоловіка та вивели з автобуса звільнених заручників.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 21 липня силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку. У відомстві додали, що ніхто з них не постраждав.