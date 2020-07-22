Чоловік, який захопив заручників у Луцьку, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання – поліція

Чоловік, який зранку 21 липня захопив заручників у Луцьку, зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, повідомляє поліція Волинської області.

«Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу», – ідеться в повідомленні.

За фактом подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження.

Відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував заручників у автобусі в Луцьку, людей звільнили, повідомили у СБУ. У відомстві додали, що було звільнено 13 заручників, ніхто не постраждав.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.

Служба безпеки України розслідує захоплення заручників у Луцьку як теракт.