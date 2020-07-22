Зеленський розповів про телефонну розмову з чоловіком, який тримав заручників у Луцьку

Президент України Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з чоловіком, який утримував заручників у автобусі в Луцьку 21 липня. У відеокоментарі, який поширили кілька медіа, зокрема, «Українська правда».

За словами Зеленського, для переговорів через ситуацію в Луцьку довелося робити перерви в зустрічі з президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою, яка перебувала в Києві з візитом. Переговори з чоловіком, якого зрештою ідентифікували як Максима Кривоша, тривали близько дев’яти годин, їх вели як перемовники, так і психологи, додав він.

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«Пропонували одразу зробити спецоперацію, яка, ми з вами не знаємо, чим би закінчилась. Тобто це був би штурм, швидкий, я впевнений, що він був би результативним, але завжди є небезпека, що можуть загинути люди. Хтось може загинути, якась кількість і це дуже небезпечно. Тому ми порадилися, я захотів проговорити з цією людиною по телефону і спробувати мати можливість, щоб він відпустив людей», – сказав президент.

Він додав, що, за його інформацією, з більшістю співрозмовників чоловік говорив не довше 10-15 секунд, натомість розмова з ним Зеленського тривала 7-10 хвилин.

«Ми домовилися, що він зробить перший крок. Він відпустить декількох наших людей. Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить трьох людей і я після цього запишу відео», – йдеться в коментарі глави держави.

Увечері 21 липня президент дійсно оприлюднив відеозвернення, яке згодом видалив. Зеленський стверджує, що саме цей його крок змусив Кривоша відпустити заручників за 30-40 хвилин після публікації.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю.

За словами очільника поліції Юрія Крошка, «вимоги чоловік опублікував у Twitter, зрозумілих вимог на його сторінці не висвітлено: загальні фрази і загальне невдоволення якоюсь системою».

Близько 22 години Служба безпеки України повідомила, що нападника затримали.