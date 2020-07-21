У Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками – відео з місця події

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Даних про постраждалих через ситуацію із захопленим автобусом у Луцьку немає, повідомила Служба безпеки України. (Reuters / Suspilne Volyn)