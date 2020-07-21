Вранці 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. У Службі безпеки України заявили, що, попередньо, в автобусі близько 10 заручників. Даних про постраждалих немає. Правоохоронці сподіваються вирішити ситуацію із заручниками в Луцьку «найближчим часом», заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.