Інформацію про психічне захворювання зловмисника в Луцьку поширили спеціально – Геращенко

Інформацію про психічні захворювання людини, яка захопила заручників у Луцьку, поширили спеціально, аби вивести його з себе, заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі Радіо Свобода.

Телеграм-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції під час інциденту поширив інформацію, що «терорист перебуває на психіатричному лікуванні».

«Це було зроблено спеціально, щоб вивести з себе. Мої заяви про те, що він не дає води людям, які розтиражували засоби масової інформації, за що я всім вдячний, призвели до того, що терорист читав постійно інтернет. Він побачив повідомлення, що він поводиться як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт з першим заступником голови Національної поліції Ковалем», – розповів Геращенко.

Щодо психічного здоров’я затриманого – висновок дадуть судові експерти під час судово-медичної експертизи, додав він.

«Я вважаю, що ця людина не є цілком нормальною – нормальні люди не захоплюють заручників», – зазначив Геращенко в ефірі програми «Свобода Live».

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

Президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог чоловіка, який тримав заручників. Він записав коротке відео, в якому російською закликає дивитися фільм «Земляни», та виклав його на своїй сторінці у «Фейсбуці», але невдовзі цей допис було видалено.