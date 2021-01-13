В Одесі «замінували» 26 дитсадків, прокуратуру і суд – поліція

Одеські поліцейські перевіряють повідомлення про замінування дитячих садків, суду і прокуратури, повідомили в регіональному управлінні поліції.

«Інформація про те, що заміновані 26 дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні о 10:30», – йдеться в повідомленні.

На усі об’єкти відправили вибухотехніків, кінологів і слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, додали в поліції.

У листопаді в Одесі поліцейські перевіряли повідомлення про мінування п’яти навчальних закладів. Вибухівки у результаті перевірки не виявили.

Як повідомили Радіо Свобода у Офісі Генерального прокурора, у січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. При цьому правоохоронці закрили 44 провадження.

До суду направили 99 проваджень, у тому числі 87 – з обвинувальним актом. 126 особам повідомили про підозру.