Поліція: вибухівки у будинку, де мешкають батьки Зеленського, не знайшли

Багатоповерховий будинок у Кривому Розі, де мешкають батьки президента України Володимира Зеленського, перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Перевірку проводили після того, як одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе «замінування» великої кількості об’єктів у столиці та будинку батьків чинного президента України.

Адреса будинку не вказувалась. Будівлю перевірятимуть і в подальшому.

Днями в Дніпрі поліція перевіряла повідомлення про «замінування» редакцій чотирьох ЗМІ. Електронні листи про «мінування» надійшли до редакцій двох інтернет-видань «056» та «Інформатор» і двох телеканалів – 11-го та 34-го. До редакцій одразу виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Вибухівки не виявили.