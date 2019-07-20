65-річний серб признався, що «мінував» літак, аби домогтися побачення зі стюардесою

У Сербії 65-річний чоловік признався, що зробив неправдиве повідомлення про «мінування» літака у сподіванні домогтися побачення зі стюардесою з нього.

Як сказав чоловік, імені якого не наводять, на суді в Белграді, він запрошував двох стюардес із літака німецької авіакомпанії Lufthansa на вечерю, але обидві відмовили йому. Побоюючись, що він їх більше не знайде, чоловік 18 липня повідомив телефоном про вибухівку на борту їхнього літака, щоб затримати його виліт.

Через погрозу 150 пасажирів і п’ять членів екіпажу літака, що мав летіти до Франкфурта, довелося евакуювати, вони мусили чекати, доки спецкоманда поліції Сербії не перевірить літак.

Чоловіка вистежили і затримали наступного дня, 19 липня. Як пишуть сербські засоби інформації, прокурори вимагають для нього арешту і планують обвинуватити в спричиненні паніки і безладу.