Хакерська атака: Мінцифри прогнозує «російські фейки» про вразливість критичної інфраструктури

Міністерство цифрової трансформації попередило українських громадян про появу фейкових новин нібито про «злив» особистих даних після недавньої хакерської атаки на державні органи.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Спецслужба заявила, що розслідує «причетність російських спецслужб» до подій. У РНБО припустили, що до кібератак можуть бути причетні і спецслужби Білорусі.

Міністерство вважає кібернапад проявом гібридної агресії Росії. За даними Мінцифри, одна з цілей несанкціонованого втручання хакерів в роботу сайтів українських міністерств та атаки на сервіс «Дія» – підрив довіри до уряду.

«Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про «злив» персональних даних українців», – ідеться в повідомленні міністерства.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше запевнив, що дані українців у безпеці, оскільки через хакерську атаку реєстри не постраждали.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.